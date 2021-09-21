Европейский парламент винит в проблемах с газом Россию из-за нежелания признать собственные стратегические ошибки. Об этом в интервью изданию Украина.ру сказал немецкий политолог Александр Рар

Экс-министр экономики жестко ответил Зеленскому за «самый грязный в мире российский газ» © REUTERS, Jonathan Ernst

«И все, мальчика для битья, как всегда, быстро находят — это Россия, кто якобы не обеспечивает Европу газом, и опять использует газ как оружие. Но Россия, во-первых, наверное, сама тоже где-то должна заполнять свои газовые всякие станции, и плюс пытается хранилища у себя в стране заполнить в первую очередь», — отметил Рар.

Кроме того, российскому руководству и бизнесу не нравятся постоянное давление и враждебные заявления со стороны Европы, добавил эксперт.

Поэтому, по его словам, в России теперь ждут, что Европа поймет суть дела и попросит «обеспечить ее нужными ресурсами, не только газом, а всем другим».

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