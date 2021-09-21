По словам политолога, европейские промышленники понимают, что от угля и газа пока что отказаться невозможно и им продолжают требоваться ресурсы, поступающие из России. Однако теперь, после заявлений о важности перехода на более экологичные виды энергии, Европа начинает винить Россию в завышении цен на газ.
«И все, мальчика для битья, как всегда, быстро находят — это Россия, кто якобы не обеспечивает Европу газом, и опять использует газ как оружие. Но Россия, во-первых, наверное, сама тоже где-то должна заполнять свои газовые всякие станции, и плюс пытается хранилища у себя в стране заполнить в первую очередь», — отметил Рар.
Кроме того, российскому руководству и бизнесу не нравятся постоянное давление и враждебные заявления со стороны Европы, добавил эксперт.
Поэтому, по его словам, в России теперь ждут, что Европа поймет суть дела и попросит «обеспечить ее нужными ресурсами, не только газом, а всем другим».
Полностью интервью можно прочитать здесь.