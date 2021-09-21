Во Франции все чаще звучат призывы ориентироваться на собственную безопасность, а не на охрану границ НАТО. О том, повлияет ли «удар в спину» от США на отношения Франции с Россией, рассказала редактор российского филиала французской газеты «Юманите» Олеся Орленко в интервью Украина.ру

Меркель и Макрон подталкивают Европу к сближению с Россией - FT © РИА Новости, Алексей Никольский / Перейти в фотобанк Джо Байденом в пользу нового альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) – Австралия будет строить американские атомные подводные лодки. В ответ на подобный демарш Франция отозвала послов из США и Австралии.

Франция оказалась заложником политики США по своей вине, считает Орленко. Однако в стране есть силы, готовые к улучшению отношений с Россией и выступающие против безропотного следования в фарватере американской геополитики.

«Во Франции раздаются голоса о том, что нужно больше ориентироваться на себя и укреплять безопасность своих границ, а не границ НАТО, которым руководит США, не втягиваясь в конфликты, которые Франции не нужны. Но никто сейчас во Франции официально не выступит с предложением наладить отношения с Россией. Это делают только представители Компартии Франции, говоря о том, что нужно полностью перестроить геополитическую карту мира и выстроить новую систему коллективной европейской безопасности, что невозможно без России как неотъемлемой части европейского континента», – подчеркнула Орленко.

Главным препятствием, мешающим сближению Франции и России, по мнению эксперта, является низкая информированность общества. Мейнстрим официальных французских медиа мало чем отличается от общеевропейского. Однако эту проблему можно преодолеть, активно работая с французской прессой и гражданским обществом, заключает Орленко.

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