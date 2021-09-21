Многомиллиардный контракт на подлодки для Австралии, который должен был обеспечить работой сотни французов, был фактически разорван президентом США Джо Байденом в пользу нового альянса AUKUS (Австралия, Великобритания, США) – Австралия будет строить американские атомные подводные лодки. В ответ на подобный демарш Франция отозвала послов из США и Австралии.
Франция оказалась заложником политики США по своей вине, считает Орленко. Однако в стране есть силы, готовые к улучшению отношений с Россией и выступающие против безропотного следования в фарватере американской геополитики.
«Во Франции раздаются голоса о том, что нужно больше ориентироваться на себя и укреплять безопасность своих границ, а не границ НАТО, которым руководит США, не втягиваясь в конфликты, которые Франции не нужны. Но никто сейчас во Франции официально не выступит с предложением наладить отношения с Россией. Это делают только представители Компартии Франции, говоря о том, что нужно полностью перестроить геополитическую карту мира и выстроить новую систему коллективной европейской безопасности, что невозможно без России как неотъемлемой части европейского континента», – подчеркнула Орленко.
Главным препятствием, мешающим сближению Франции и России, по мнению эксперта, является низкая информированность общества. Мейнстрим официальных французских медиа мало чем отличается от общеевропейского. Однако эту проблему можно преодолеть, активно работая с французской прессой и гражданским обществом, заключает Орленко.
Полностью интервью можно прочитать здесь.