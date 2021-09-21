«СНБО — удивительный орган, которому, наконец, нашли применение. А ведь Данилов — наш земляк, луганчанин. По моей информации, сам он страшно не хотел брать на себя ответственность за подобные решения СНБО, вроде наложения санкций на СМИ и контрабандистов. Вплоть до увольнения!» — заявил Сивохо.
При этом он отметил, что Данилов «каким-то образом остался» и «вошел во вкус и начал представлять себя серьезным политическим деятелем».
В начале февраля президент Владимир Зеленский ввел санкции против телеканалов «112», NewsOne и ZIK, а также их владельца Тараса Козака, который является соратником нардепа Виктора Медведчука. По словам президента, каналы занимались пропагандой и финансировались «страной-агрессором».
Телеканалы прекратили вещание и заявили о намерении бороться за право быть в эфире и вещать для украинцев. «Оппозиционная платформа — За жизнь» инициировала процедуру импичмента президента.