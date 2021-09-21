Экс-шоумен и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо считает, что жители ЛНР и ДНР выступают за замораживание конфликта из-за страха новых активных военных действий. Такое мнение он выразил 20 сентября в интервью украинскому изданию «Вести»

«Я уверен в том, что президент заинтересован в мире. И не только на Донбассе, а по всей Украине. А по поводу жителей неподконтрольного Донбасса, я думаю, что у них настроение "уж лучше пусть будет так, как в Приднестровье". Сейчас ведь снова нарушен "режим тишины", почти каждый день мы слышим сводки о том, что гибнут и военные, и мирные жители», — заявил он.

Немного мира в семилетней войне. Что предлагает документ Сивохо © Facebook, nppe.ua

Ранее Сивохо предположил, по какому сценарию «уйдет» Донбасс — «карабахскому», «осетинскому» или «приднестровскому».

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.