«Я уверен в том, что президент заинтересован в мире. И не только на Донбассе, а по всей Украине. А по поводу жителей неподконтрольного Донбасса, я думаю, что у них настроение "уж лучше пусть будет так, как в Приднестровье". Сейчас ведь снова нарушен "режим тишины", почти каждый день мы слышим сводки о том, что гибнут и военные, и мирные жители», — заявил он.
При этом Сивохо выразил мнение, что Россию якобы устраивает замораживание конфликта, чтобы иметь рядом с собой некий «возбудитель».
Ранее Сивохо предположил, по какому сценарию «уйдет» Донбасс — «карабахскому», «осетинскому» или «приднестровскому».
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.