Экс-шоумен и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо считает, что из «карабахского», «осетинского» или «приднестровского» сценариев возможного развития ситуации в Донбассе наиболее вероятен последний. Об этом 20 сентября он рассказал в интервью «Вестям»

Донбасс живёт и мечтает о звёздах. Каким видят будущее региона, а также Украины и России писатели-фантасты © РИА Новости, Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанк

Кроме того он подчеркнул, что карабахского сценария не получится, поскольку Украина «вряд ли сможет открыто противостоять при паритете сил». Реализация приднестровского сценария, по мнению Сивохо, означает, что на территорию Донбасса должны открыто зайти российские военные.

Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.