«Мы же понимаем, что ни один из сценариев к Донбассу не применим. Кроме, разве что, приднестровского… Я считаю, что нам нужен собственный сценарий. Россия не спешит, ей этот регион в составе не нужен, потому что он будет проблемным и дотационным. Да и неясно, что делать с людьми. Если РФ и интегрирует Донбасс в свой состав, заберет его, то люди там чрезвычайно пассионарны», — заявил Сивохо.
Кроме того он подчеркнул, что карабахского сценария не получится, поскольку Украина «вряд ли сможет открыто противостоять при паритете сил». Реализация приднестровского сценария, по мнению Сивохо, означает, что на территорию Донбасса должны открыто зайти российские военные.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.