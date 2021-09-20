Крым стал российским регионом на основании референдума, соответствовавшего международным правовым нормам. За присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан.
«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма», — заявили в СБУ.
Уточняется, что все «причастные» к этому голосованию «документируются» — как граждане РФ, так и Украины.
Уголовное дело возбудили по статье «государственная измена», по которой грозит тюремное заключение сроком от 12 до 15 лет.