Службой безопасности Украины (СБУ) возбуждено уголовное дело по статье «государственная измена» по факту состоявшихся выборов в Госдуму РФ на территории Крыма, говорится в сообщении пресс-службы СБУ 20 сентября

Крым стал российским регионом на основании референдума, соответствовавшего международным правовым нормам. За присоединение к РФ проголосовало подавляющее большинство крымчан.

«Следователи Службы безопасности Украины открыли уголовное производство по факту незаконных выборов в Госдуму РФ, которые на днях состоялись на территории временно оккупированного Крыма», — заявили в СБУ.

«Есть что сказать - звони в СБУ»: США начали операцию по подготовке «стукачей» на Украине © из открытых источников

Уголовное дело возбудили по статье «государственная измена», по которой грозит тюремное заключение сроком от 12 до 15 лет.