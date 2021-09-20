«Служба безопасности Украины в партнерстве с центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" начинает информационную кампанию "Имеешь информацию об опасности — звони в СБУ"», — говорится в сообщении.
Как уточняется, среди целей кампании обозначены «противодействие распространению фейков, дезинформации и пропаганды страны-агрессора», что фактически означает борьбу с людьми, придерживающихся отличных от официальной украинской пропаганды точек зрения.
Способ борьбы с инакомыслящими традиционный для современной Украины — их обвиняют виновными в «сепаратизме» и угрозе территориальной целостности страны за вполне безобидные посты, к примеру, о роли русского языка или о вороватых чиновниках.
Также своих граждан СБУ обвиняет в работе на «страну-агрессора» и подводит администраторов Facebook-групп под статьи о шпионаже и подрывной деятельности.
Теперь в этой работе поможет пропагандистская кампания по пропаганде доносительства, которую финансируют Соединенные Штаты Америки на деньги своих налогоплательщиков.