Правительство США профинансировало трехмесячную операцию Службы безопасности Украины (СБУ), направленную на борьбу несогласными с киевским режимом, следует из сообщения пресс-службы СБУ 20 сентября

«Служба безопасности Украины в партнерстве с центром стратегических коммуникаций "Стратком Украина" начинает информационную кампанию "Имеешь информацию об опасности — звони в СБУ"», — говорится в сообщении.

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Способ борьбы с инакомыслящими традиционный для современной Украины — их обвиняют виновными в «сепаратизме» и угрозе территориальной целостности страны за вполне безобидные посты, к примеру, о роли русского языка или о вороватых чиновниках.

Также своих граждан СБУ обвиняет в работе на «страну-агрессора» и подводит администраторов Facebook-групп под статьи о шпионаже и подрывной деятельности.

Теперь в этой работе поможет пропагандистская кампания по пропаганде доносительства, которую финансируют Соединенные Штаты Америки на деньги своих налогоплательщиков.