Вице-спикер Верховной Рады Елена Кондратюк во время заседания согласительного совета лидеров парламентских фракций обвинила Москву в том, что она манипулируем газовым рынком. Ее выступление транслировал парламентский телеканал «Рада» 20 сентября

По словам Кондратюк, Россия якобы злонамеренно влияет на европейский рынок для того, чтобы использовать искусственный рост цен на сырье «как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу».

Кондратюк также призвала украинское правительство представить стратегию недопущения роста тарифов на газ, отопление и электричество из-за стремительного роста мировых цен на энергоносители.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

Киев не волнует, что «Северный поток-2» это в том числе проект пяти крупных европейских компаний, которые в случае проблем с ним понесут многомиллиардные убытки и будут судиться с руководством ЕС об их компенсации.

Не волнует украинское руководство и то, что в случае проблем с «СП-2» цена на газ для страны вырастет еще больше, «убивая» экономику и социальную сферу.

Главное — выполнить требование США, назвавших «Северный поток-2» «плохим» проектом.