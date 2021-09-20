По словам Кондратюк, Россия якобы злонамеренно влияет на европейский рынок для того, чтобы использовать искусственный рост цен на сырье «как политическое оружие для давления как на Украину, так и на Европу».
Кондратюк также призвала украинское правительство представить стратегию недопущения роста тарифов на газ, отопление и электричество из-за стремительного роста мировых цен на энергоносители.
Противники России в ЕС и на Украине пытаются обвинить Москву в «использовании энергетики в качестве оружия» и вынудить Германию и ЕС ввести санкции против «Северного потока 2», которые остановят прокачку газа по нему или существенно ее сократят.
Киев не волнует, что «Северный поток-2» это в том числе проект пяти крупных европейских компаний, которые в случае проблем с ним понесут многомиллиардные убытки и будут судиться с руководством ЕС об их компенсации.
Не волнует украинское руководство и то, что в случае проблем с «СП-2» цена на газ для страны вырастет еще больше, «убивая» экономику и социальную сферу.
Главное — выполнить требование США, назвавших «Северный поток-2» «плохим» проектом.