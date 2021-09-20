Биржевая цена на газ в Европе превысила $900 за 1 тыс. кубометров, сообщает РБК 20 сентября со ссылкой на данные торгов

Предыдущий пик наблюдался 15 сентября, когда стоимость газа на европейском хабе TTF достигла отметки $966,3 за тысячу кубометров, или €79 за МВт·ч.

Стоимость октябрьского фьючерса 20 сентября превысила €74 за МВт·ч после решения «Газпрома» отказаться от бронирования дополнительных транзитных мощностей украинской газотранспортной системы.

Дефекты «свободного рынка». Цены на газ подпрыгнули и ударили по Украине © РИА Новости, Александр Демьянчук / Перейти в фотобанк

В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС поставляется в обход Украины. После этого «Газпром» отказался от выкупа дополнительных мощностей сверх контрактных обязательств по прокачке газа через Украину.

После окончания действующего контракта о транзите газа через Украину Россия сможет отказаться от его продления, так как полностью обеспечит потребности ЕС в газе с помощью обходных газопроводов.

Необходимость в них возникла после так называемой газовой войны 2005-2006 годов, когда Украина стала воровать российский газ из своей ГТС. В ответ РФ прекратила поставки газа по украинской трубе.

Инцидент произошел во время отопительного сезона, что поставило под угрозу обогрев Европы в зимний период. По этой причине компании из Германии, Франции, Италии, Австрии и Нидерландов совместно с «Газпромом» профинансировали строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».