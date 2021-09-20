Президент России Владимир Путин продлил на год действие специальных экономических мер против стран, установивших санкции в отношении РФ. Соответствующий документ опубликован 20 сентября на официальном портале правовой информации

Россия ввела контрсанкции в 2014 году в ответ на экономические ограничения, чинимые Европейским союзом и иными странами Запада в отношении РФ.

«Продлить с 1 января по 31 декабря 2022 г. действие специальных экономических мер, предусмотренных указом президента РФ от 6 августа 2014 г. №560 «О применении отдельных специальных экономических мер в целях обеспечения безопасности РФ», — сообщается в документе.

Белоруссия подготовила ответные меры на санкции ЕС © Santa Fe Relocation Services / flickr

Ранее глава политического совета украинской партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук заявлял, что Украина теряет около 20 млрд долларов в год из-за контрсанкций Российской Федерации.