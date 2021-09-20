Комитет Верховной Рады Украины по вопросам финансовой, налоговой и таможенной политики проголосовал за исключение из законопроекта № 5600 введение акциза на зеленую энергетику в размере 3,2%. Об этом 20 сентября сообщает Европейско-украинское энергетическое агентство

Ранее европейские кредитные структуры, включая Европейский банк реконструкции и развития, и ряд проевропейских украинских политиков выступали против введения акциза на зеленую энергетику. «Из-за введения акциза Украина потеряла бы лицо на международной арене как страны, поддерживающей развитие "зеленой" энергетики», — сказала на заседании профильного комитета Рады директор Европейско-украинского энергетического агентства Александра Гуменюк. Зеленая энергетика. Как затягивают тарифную петлю на шее украинцев © Gustavo Fring/Pexels Отметим, что на 2020 год долг Украины перед компаниями-производителями возобновляемой электроэнергии составил 17,8 млрд грн. (49 млрд руб — ред.). В числе ведущих производителей "зеленой" электроэнергии на Украине шведская Windcraft, китайская CNBM и американская VR Capital. Сообщалось, что неудачная политическая инициатива по введению акциза принадлежала Офису президента Украины.