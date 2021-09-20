«Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского», — сообщается на сайте канцелярии ФРГ.
Зеленский и Штайнмайер примут участие в мероприятии, посвященном 80-й годовщине трагедии в Бабьем Яру. Оно состоится в украинском мемориальном музее Холокоста. Кроме того, в графике президента ФРГ запланирована встреча с чиновниками.
Подробнее о программе визита станет известно позднее.
Бабий Яр в годы Великой Отечественной войны был местом массовых казней гражданских лиц фашистами и украинскими предателями. Здесь убивали евреев, цыган, советских военнопленных. Всего в Бабьем Яру было казнено 100-150 тыс. человек.
«Формула Штайнмайера» подразумевает, что Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.