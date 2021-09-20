Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой приедет на Украину с рабочим визитом 6 октября. Об этом 20 сентября сообщила пресс-служба президента ФРГ

«Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер отправится в Украину 6 октября по приглашению президента Украины Владимира Зеленского», — сообщается на сайте канцелярии ФРГ.

Временный поверенный США на Украине высказался о «формуле Штайнмайера» © iarex.ru

Подробнее о программе визита станет известно позднее.

Бабий Яр в годы Великой Отечественной войны был местом массовых казней гражданских лиц фашистами и украинскими предателями. Здесь убивали евреев, цыган, советских военнопленных. Всего в Бабьем Яру было казнено 100-150 тыс. человек.

«Формула Штайнмайера» подразумевает, что Верховная Рада должна принять новый закон об особом порядке местного самоуправления на неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей.