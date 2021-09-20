По данным спецслужбы, задержанный участвовал в «захвате» аэропорта в 2014 году. Силовики задержали человека на территории Украины.
«Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь"», — говорится в сообщении пресс-службы.
Задержанного подозревают в государственной измене и «участии в деятельности не предусмотренных законом военизированных формирований». В качестве меры пресечения применено содержание под стражей, сообщили в СБУ.