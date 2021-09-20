Служба безопасности Украины сообщила о задержании человека, по данным украинской спецслужбы, занимавшего пост замдиректора аэропорта "Симферополь" и содействовавшего его "захвату" во время реинтеграции Крыма в состав России в 2014 году. Об этом 20 сентября сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства

СБУ задержала пятерых белорусов в киевском хостеле © seafarersjournal.com «Контрразведчики СБУ задержали в Херсонской области так называемого заместителя директора захваченного РФ международного аэропорта "Симферополь"», — говорится в сообщении пресс-службы. Задержанного подозревают в государственной измене и «участии в деятельности не предусмотренных законом военизированных формирований». В качестве меры пресечения применено содержание под стражей, сообщили в СБУ.