Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сделал заявление о постепенном переходе страны с привычных видов топлива на альтернативные. Об этом 20 сентября написали РИА Новости

«Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти и газа, адаптироваться к альтернативным видам топлива», — цитирует агентство слова премьера, однако на какие именно ресурсы будет сделан упор, пока не сообщается.

«Газпром» не будет качать газ по украинской ГТС в октябре сверх контракта © РИА Новости, Александр Гальперин / Перейти в фотобанк

В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС пойдет в обход Украины. При этом в «Газпроме» отчитались о том, что компания полностью выполняет контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, согласно которым в 2021 году через газотранспортную систему страны должно пройти 40 миллиардов кубометров газа.