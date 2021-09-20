«Нужно готовиться к поэтапному сокращению использования нефти и газа, адаптироваться к альтернативным видам топлива», — цитирует агентство слова премьера, однако на какие именно ресурсы будет сделан упор, пока не сообщается.
Между тем, стоимость, например, газа в Европе уже достигла отметки в 900 долларов (66 тысяч рублей) за один кубометр. Очередной скачок произошел после того, как «Газпром» объявил, что не стал бронировать мощности по транзиту голубого топлива через Украину и Польшу на октябрь.
В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС пойдет в обход Украины. При этом в «Газпроме» отчитались о том, что компания полностью выполняет контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, согласно которым в 2021 году через газотранспортную систему страны должно пройти 40 миллиардов кубометров газа.