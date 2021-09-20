«А вы знаете о том, что донецкая медицина, особенно травматология, сейчас получила просто сумасшедший опыт, к донецким врачам обращаются за консультациями со всего мира! И это страшный, кровавый опыт. Она и раньше была сильна — ведь у нас на Донбассе шахты, и были серьезные травмы, ожоги… Нам нужно не терять этих людей, нам надо общаться», — заявил он.
Ранее Сивохо заявил, что жители ЛНР и ДНР выступают за замораживание конфликта из-за страха новых активных военных действий.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.