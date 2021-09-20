Уровень профессионализма донецких медиков за последние годы сильно вырос, что стало дополнительным фактором необходимости вернуть их на Украину. Об этом 20 сентября в интервью украинскому изданию «Вести» заявил экс-шоумен и лидер Национальной платформы примирения и единства Сергей Сивохо

«А вы знаете о том, что донецкая медицина, особенно травматология, сейчас получила просто сумасшедший опыт, к донецким врачам обращаются за консультациями со всего мира! И это страшный, кровавый опыт. Она и раньше была сильна — ведь у нас на Донбассе шахты, и были серьезные травмы, ожоги… Нам нужно не терять этих людей, нам надо общаться», — заявил он.

Ранее Сивохо заявил, что жители ЛНР и ДНР выступают за замораживание конфликта из-за страха новых активных военных действий.