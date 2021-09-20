«В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают», — сказал Вакарчук.
Таким образом, по информации телеканала, музыкант ответил на вопрос о своем сыне Иване, родившемся весной 2020 года. Однако слухи о том, что мать ребенка — 39-летняя совладелица компании Radioaktivefilm Евгения Яцута Вакарчук оставил без комментария.
В июне текущего года стало известно о расставании артиста с его гражданской женой Лялей Фонаревой, пара была вместе 20 лет, а в конце августа у СМИ появилась информация, что чуть больше года назад у Вакарчука родился первый ребенок от другой женщины.