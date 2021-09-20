Украинский телеканал «1+1» опубликовал разговор с лидером группы «Океан Ельзи» Святославом Вакарчуком, состоявшийся на днях. В беседе 46-летний артист впервые прокомментировал рождение своего первенца

«В украинских семьях, как и во многих других семьях, родители стараются не афишировать личную жизнь, чтобы дать детям в первое время полноценно встать на ноги без лишнего внимания. Я придерживаюсь этих традиций, думаю, все украинцы меня в этом понимают», — сказал Вакарчук.

Таким образом, по информации телеканала, музыкант ответил на вопрос о своем сыне Иване, родившемся весной 2020 года. Однако слухи о том, что мать ребенка — 39-летняя совладелица компании Radioaktivefilm Евгения Яцута Вакарчук оставил без комментария.