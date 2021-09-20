«Газпром» не забронировал дополнительные объемы транзита газа через Украину на октябрь, сообщает РИА Новости 20 сентября со ссылкой на данные венгерской торговой площадки RBP

Всего на аукционе в этот день можно было забронировать 9,8 млн кубометров прокачки газа в сутки.

«Газпром» полностью выполняет контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, согласно которым в 2021 году должен прокачать через газотранспортную систему (ГТС) страны 40 млрд кубометров газа, или примерно 109 млн кубометров в сутки.

«Газпром» триумфально разгромил Европу в газовой битве - эксперт © РИА Новости, Максим Блинов / Перейти в фотобанк

После окончания действующего контракта о транзите газа через Украину Россия сможет отказаться от его продления, так как полностью обеспечит потребности ЕС в газе с помощью обходных газопроводов.

Неоходимость в них возникла после так называемой газовой войны 2005-2006 годов, когда Украина стала воровать российский газ из своей ГТС. В ответ РФ прекратила поставки газа по украинской трубе.

Инцидент произошел во время отопительного сезона, что поставило под угрозу обогрев Европы в зимний период. По этой причине компании из Германии, Франции, Италии, Австрии и Нидерландов совместно с «Газпромом» профинансировали строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».