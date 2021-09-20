Всего на аукционе в этот день можно было забронировать 9,8 млн кубометров прокачки газа в сутки.
«Газпром» полностью выполняет контрактные обязательства по транзиту газа через Украину, согласно которым в 2021 году должен прокачать через газотранспортную систему (ГТС) страны 40 млрд кубометров газа, или примерно 109 млн кубометров в сутки.
В сентябре был полностью достроен газопровод «Северный поток-2», по которому газ в ЕС поставляется в обход Украины. После этого «Газпром» полностью отказался от выкупа дополнительных мощностей по прокачке газа через Украину.
После окончания действующего контракта о транзите газа через Украину Россия сможет отказаться от его продления, так как полностью обеспечит потребности ЕС в газе с помощью обходных газопроводов.
Неоходимость в них возникла после так называемой газовой войны 2005-2006 годов, когда Украина стала воровать российский газ из своей ГТС. В ответ РФ прекратила поставки газа по украинской трубе.
Инцидент произошел во время отопительного сезона, что поставило под угрозу обогрев Европы в зимний период. По этой причине компании из Германии, Франции, Италии, Австрии и Нидерландов совместно с «Газпромом» профинансировали строительство газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2».