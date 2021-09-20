Всего в городе 11 школ, в их бюджетах нет денег на переоборудование туалетов.
Дети стесняются ходить в туалеты, в которых нельзя закрыться, поэтому многие ученики терпят до дома. Иначе их в туалете снимают на телефон одноклассники.
По словам директора одной из школ Червонограда, ранее санитарные нормы допускали туалетные кабинки без дверей, поэтому их до сих пор и не сделали. На фото — туалеты системы «дыра в полу».
«У нас туалеты чистые. Дети имеют комфортные условия, ведь мы всегда соблюдаем все гигиенические требования. Чтобы прицепить дверь, нам надо полностью переделывать все кабинки», — заявила Оксана Пономарь.
В другой школе двери для туалетов профинансировали спонсоры. Из древесной плиты их выпилил школьный учитель труда с помощью рабочего.
Ранее в школе в Ровенской области после ремонта туалеты остались и без дверей, и даже без перегородок между соседними унитазами.