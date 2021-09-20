В Червонограде Львовской области школьники вынуждены ходить в туалеты без дверей, так как у учебных заведений не хватает денег, чтобы решить эту проблему, передает 20 сентября «24-й канал»

Глобальная открытость, но не настолько. На Украине вспыхнул скандал из-за школьных туалетов © РИА Новости, Антон Денисов / Перейти в фотобанк

Дети стесняются ходить в туалеты, в которых нельзя закрыться, поэтому многие ученики терпят до дома. Иначе их в туалете снимают на телефон одноклассники.

По словам директора одной из школ Червонограда, ранее санитарные нормы допускали туалетные кабинки без дверей, поэтому их до сих пор и не сделали. На фото — туалеты системы «дыра в полу».

«У нас туалеты чистые. Дети имеют комфортные условия, ведь мы всегда соблюдаем все гигиенические требования. Чтобы прицепить дверь, нам надо полностью переделывать все кабинки», — заявила Оксана Пономарь.

В другой школе двери для туалетов профинансировали спонсоры. Из древесной плиты их выпилил школьный учитель труда с помощью рабочего.

Ранее в школе в Ровенской области после ремонта туалеты остались и без дверей, и даже без перегородок между соседними унитазами.