В Крыму выявили нарушения при голосовании на выборах в Госдуму

На трех избирательных участках отменены итоги голосования в Госдуму России. Об этом 20 сентября сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на главу ЦИК РФ Эллу Памфилову

«В трех субъектах Российской Федерации — это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург — на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями в процедуре голосования», — сказала она на заседании Центризбиркома.

По последним данным, результаты голосования выглядят следующим образом: