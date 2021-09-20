В Крыму выявили нарушения при голосовании на выборах в Госдуму

«В трех субъектах Российской Федерации — это Крым, Калмыкия и город Санкт-Петербург — на сей момент отменены итоги голосования на трех избирательных участках в связи с допущенными многочисленными нарушениями в процедуре голосования», — сказала она на заседании Центризбиркома.
По последним данным, результаты голосования выглядят следующим образом:
К слову, экс-президент Украины Петр Порошенко требует расследовать работу избирательных участков по выбору в Госдуму РФ, функционировавших в Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Крыму. Возможность для россиян проголосовать в указанных городах и областях он назвал «незаконной».