Федеральному сетевому агентству (ФСА) Германии придется учесть мнение Европейской комиссии относительно сертификации оператора «Северного потока-2», если это будет возможно, учесть мнение ЕК. Об этом сообщает РИА Новости 20 сентября со ссылкой представителя ФСА

В ФСА напомнили, что компания-оператор «Северного потока-2» Nord Stream 2 AG подала на сертификацию в качестве независимого оператора, и у ведомства с 8 сентября есть четыре месяца на подготовку проекта решения.

«Проект решения необходимо направить в Европейскую комиссию для комментариев. Согласно правовым нормам, федеральное сетевое агентство должно, насколько это возможно, учитывать мнение Европейской комиссии в своем последующем окончательном решении», — цитирует РИА Новости сообщение ФСА.

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Кроме того, газопровод нельзя полностью заполнять газом одного производителя. Регулятором установлен верхний предел заполняемости трубы в 50% для владельца газа, прокачивающегося через трубу.

Следует отметить, что данный закон принимался исключительно против «Северного потока-2», так как все остальные магистральные трубопроводы, проходящие через ЕС, выведены из-под действия «третьего энергопакета».