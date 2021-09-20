Украинская актриса, певица и блогерша Анна Тринчер опубликовала 19 сентября в сториз Instagram видео со своими попытками справиться с панической атакой

Кравчук рассказал о смерти матери Данилко © Фан-страница Андрея Данилко/Инстаграм

«Меня начинает трясти, я пытаюсь себя успокоить… Ничего не получается, я понимаю, что меня начинает охватывать истерика, трясутся руки… Это я сняла не для вас, для того, чтобы показать врачу и дать этому определение», — написала она.

На видео девушка мечется по помещению, краснеет и глубоко дышит. Блогерша пообещала, что когда разберется в случившемся со своим психологом, даст советы и подписчикам, что делать в случае панической атаки.

Также Тринчер уточнила, что причины произошедшего с ней видит в недавней ссоре с матерью. Подписчики девушки написали, что это видео гораздо более откровенное, чем любая обнаженка, так как «оголяет» не тело, а душу.

Анна Тринчер представляла Украину на «Детском Евровидении» 2015 года, а в 2018-м стала звездой «Голоса страны», снималась в сериале «Школа». Сейчас девушка больше известна как блогер, только в Instagram у нее 1,7 миллиона подписчиков.