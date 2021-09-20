«Мне страшно»: Моргенштерн заявил, что боится Стерненко
«Мне страшно»: Моргенштерн заявил, что боится Стерненко
© Моргенштерн/Инстаграм
В понедельник, 20 сентября, студент Тимур Бекмансуров зашел в Пермский государственный университет и открыл огонь из ружья по студентам и работникам вуза. В результате стрельбы погибли шесть человек, еще почти три десятка человек пострадали. Злоумышленник был ранен при задержании и в настоящий момент находится в больнице.

«Каждый день, когда россиян становится меньше, это хороший день», — написал Стерненко. 

Сергей Стерненко получил известность как лидер одесского «Правого сектора». Позднее он стал фигурантом нескольких уголовных дел, в том числе об убийстве. Несмотря на это, неонацист продолжает разгуливать на свободе, устраивать политические акции и угрожать властям. 

*Деятельность организации запрещена в РФ