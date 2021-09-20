Командующий Объединенных сил ВСУ, генерал-лейтенант Сергей Наев заявил, что ополченцы в Донбассе якобы применяют запрещенные образцы вооружения, в том числе по гражданским объектам. Об этом он рассказал в интервью «РБК-Украина»

«На фоне отсутствия у противника тактических успехов командование оккупационных войск продолжает поиск наиболее эффективной тактики действий. В настоящее время подтверждается сочетание противником действий военного характера с одновременным проведением мероприятий информационно-психологического воздействия», — заявил он.

В отдельных случаях вооруженные силы Донецка и Луганска, по его словам, пренебрегая минскими договоренностями, «стали все чаще применять запрещенные образцы вооружения, в том числе по гражданским объектам».

Ранее сообщалось, что представители Киева отказались посещать места обстрела гражданских объектов ДНР и ЛНР украинскими военными.

В последнее время вооруженные формирования Украины ведут целенаправленный огонь по инфраструктуре Народных Республик Донбасса.

В частности, с 6 по 12 сентября были повреждены коммуникации и объекты двух донецких шахт, газопроводы, линии электропередачи, в результате чего был обесточен поселок Старомихайловка.

12-13 сентября была атакована нефтебаза в Кировском районе Донецка с применением ударного беспилотника.

С прошлого заседания подгруппы в результате обстрелов ранены 9 мирных жителей, повреждено 28 домостроений. Трижды применялась тяжелая артиллерия и более 20 раз — минометы крупного калибра.