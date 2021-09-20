«На фоне отсутствия у противника тактических успехов командование оккупационных войск продолжает поиск наиболее эффективной тактики действий. В настоящее время подтверждается сочетание противником действий военного характера с одновременным проведением мероприятий информационно-психологического воздействия», — заявил он.
В отдельных случаях вооруженные силы Донецка и Луганска, по его словам, пренебрегая минскими договоренностями, «стали все чаще применять запрещенные образцы вооружения, в том числе по гражданским объектам».
Ранее сообщалось, что представители Киева отказались посещать места обстрела гражданских объектов ДНР и ЛНР украинскими военными.
В последнее время вооруженные формирования Украины ведут целенаправленный огонь по инфраструктуре Народных Республик Донбасса.
В частности, с 6 по 12 сентября были повреждены коммуникации и объекты двух донецких шахт, газопроводы, линии электропередачи, в результате чего был обесточен поселок Старомихайловка.
12-13 сентября была атакована нефтебаза в Кировском районе Донецка с применением ударного беспилотника.
С прошлого заседания подгруппы в результате обстрелов ранены 9 мирных жителей, повреждено 28 домостроений. Трижды применялась тяжелая артиллерия и более 20 раз — минометы крупного калибра.