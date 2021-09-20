Депутат Верховной Рады от «Оппозиционной платформы – За жизнь» (ОПЗЖ) Вадим Рабинович заявил, что бюджет, поданный правительством Украины для обсуждения в парламент, ведет жителей страны к окончательной нищете. Об этом он сказал на заседании Согласительного совета руководителей депутатских фракций 20 сентября, текст приводится на сайте ОПЗЖ

«Слуги народа» требуют рассмотреть в Раде закон об олигархах и проект бюджета © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Бюджет, поданный правительством, — это бюджет окончательной и бесповоротной нищеты; это бюджет, который повышает зарплаты только силовикам; это бюджет, который вынуждает как можно быстрее выехать за рубеж в поисках работы и лучшей жизни», — заявил Рабинович.

Политик напомнил, что останавливается Одесский припортовый завод, Украине грозит коммунальная катастрофа из-за роста тарифов, а во внешней политике страна ссорится с Белоруссией и Китаем. При этом бесконечные заимствования у МВФ, по его словам, это «путь на кладбище».

Рабинович также отметил, что если будут приняты закон об олигархах в нынешнем виде и законопроект №5600 о повышении налоговой нагрузки, «демократия заканчивается» и наступает очередной государственный переворот.

Ранее фракция «Слуги народа» выступила за рассмотрение в Раде на текущей пленарной неделе законопроекта об олигархах и проекта бюджета.