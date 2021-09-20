По его словам, страна сегодня находится во «всеукраинской заднице».
«Бюджет, поданный правительством, — это бюджет окончательной и бесповоротной нищеты; это бюджет, который повышает зарплаты только силовикам; это бюджет, который вынуждает как можно быстрее выехать за рубеж в поисках работы и лучшей жизни», — заявил Рабинович.
Политик напомнил, что останавливается Одесский припортовый завод, Украине грозит коммунальная катастрофа из-за роста тарифов, а во внешней политике страна ссорится с Белоруссией и Китаем. При этом бесконечные заимствования у МВФ, по его словам, это «путь на кладбище».
Рабинович также отметил, что если будут приняты закон об олигархах в нынешнем виде и законопроект №5600 о повышении налоговой нагрузки, «демократия заканчивается» и наступает очередной государственный переворот.
Ранее фракция «Слуги народа» выступила за рассмотрение в Раде на текущей пленарной неделе законопроекта об олигархах и проекта бюджета.