Друг украинского продюсера Андрея Данилко Андрей Кравчук, известный в 90-е как музыкант EL Кравчук, на днях раскрыл подробности жизни артиста в эфире программы «Викриття.Післямова»

За 50 биткоинов: Королева призналась, что «продала» дочь © Скриншот с интервью Наташи Королевой Ксении Собчак Данилко Светлана Волкова ушла из жизни примерно год назад, но ее сын общественности решил об этом не сообщать.

«Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он все сделал, как любящий сын. Он говорил — я с мамой могу и рюмку выпить, и все рассказать, все откровенно… они были друзья!», — сказал EL Кравчук.

Он же рассказал и о других подробностях жизни звездной матери. Женщина работала маляром на заводе, производство было вредное, поэтому на пенсию вышла в 45 лет и почти сразу покинула родную Полтаву, переехав в село Клименки той же области.

Дом ей, по словам Кравчука, купил Данилко и много раз предлагал переехать к нему в Киев, но она не согласилась.