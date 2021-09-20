Оказалось, что мать Данилко Светлана Волкова ушла из жизни примерно год назад, но ее сын общественности решил об этом не сообщать.
«Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он все сделал, как любящий сын. Он говорил — я с мамой могу и рюмку выпить, и все рассказать, все откровенно… они были друзья!», — сказал EL Кравчук.
Он же рассказал и о других подробностях жизни звездной матери. Женщина работала маляром на заводе, производство было вредное, поэтому на пенсию вышла в 45 лет и почти сразу покинула родную Полтаву, переехав в село Клименки той же области.
Дом ей, по словам Кравчука, купил Данилко и много раз предлагал переехать к нему в Киев, но она не согласилась.