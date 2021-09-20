За 50 биткоинов: Королева призналась, что «продала» дочь
За 50 биткоинов: Королева призналась, что «продала» дочь
© Скриншот с интервью Наташи Королевой Ксении Собчак
Оказалось, что мать Данилко Светлана Волкова ушла из жизни примерно год назад, но ее сын общественности решил об этом не сообщать.

«Андрей был на похоронах. Была служба в церкви, он все сделал, как любящий сын. Он говорил — я с мамой могу и рюмку выпить, и все рассказать, все откровенно… они были друзья!», — сказал EL Кравчук.

Он же рассказал и о других подробностях жизни звездной матери. Женщина работала маляром на заводе, производство было вредное, поэтому на пенсию вышла в 45 лет и почти сразу покинула родную Полтаву, переехав в село Клименки той же области.

Дом ей, по словам Кравчука, купил Данилко и много раз предлагал переехать к нему в Киев, но она не согласилась.

 