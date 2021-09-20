Советник главы Офиса президента Украины и спикер украинской делегации в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) Алексей Арестович пригрозил жителям ДНР и ЛНР, которые приняли участие в голосовании на выборах в Госдуму РФ, преследованием со стороны Службы безопасности Украины. Об этом он заявил 19 сентября в эфире телеканала «Дом»

«Форма и сроки ответственности сейчас организовываются украинской дипломатией и украинским политическим и военным руководством. Когда мы вернем Крым и Донбасс, мы отделим зерна от плевел… Будем разбираться в каждом случае отдельно», — заявил он.

Спец по неймингу: Арестович предложил новое название Украины © Алексей Арестович/Фейсбук Арестович отметил, что «разделением» людей будут заниматься украинские спецслужбы, поэтому тем, кто принимал участие в выборах, «лучше убраться» с территории региона в Россию.

Ранее первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен отреагировать на голосование украинцев на выборах в Государственную Думу России. Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР. Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.