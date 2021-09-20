«Кто вписывался за нас и кто всегда оказывал помощь без просьб — это левые. То есть у немца Андрея Хунко (член Бундестага от "Левой партии" — ред.) мне не приходилось ничего просить. Он сам говорил — чем мы можем помочь. В частности, левые организовали выход на Олафа Шольца… А я думаю, что это будущий канцлер, он ознакомлен с моей ситуацией, и он шокирован этой ситуацией», — заявил он.
Шарий бежал с Украины в 2012-м. Летом 2019 года он объявил о создании Партии Шария.
Шарию на Украине сообщили о подозрении в государственной измене и нарушении равноправия граждан. По мнению следователей, он осуществлял противоправную деятельность в ущерб национальной безопасности Украины в информационной сфере.
Летом Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против издания «Страна.ua». Под санкции подпали компании-издатели «Страны», а также Анатолий Шарий и его жена Ольга Шарий, внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, главный редактор «Страны» Игорь Гужва и Алла Бондаренко, являющаяся владельцем ООО «Информационное агентство "Шарий.нет"».