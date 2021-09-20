Украинский блогер Анатолий Шарий заявил, что главный, по его мнению, кандидат в канцлеры Германии социал-демократ Олаф Шольц шокирован его преследованием на Украине. Об этом на днях он рассказал на онлайн-конференции «Европейское информационное пространство: источники, манипуляции в политике, влияние на общество», которая транслировалась в YouTube

«Кто вписывался за нас и кто всегда оказывал помощь без просьб — это левые. То есть у немца Андрея Хунко (член Бундестага от "Левой партии" — ред.) мне не приходилось ничего просить. Он сам говорил — чем мы можем помочь. В частности, левые организовали выход на Олафа Шольца… А я думаю, что это будущий канцлер, он ознакомлен с моей ситуацией, и он шокирован этой ситуацией», — заявил он.

Шарий бежал с Украины в 2012-м. Летом 2019 года он объявил о создании Партии Шария.

Анатолий Шарий: Зеленский хочет цензурировать YouTube и Google © Facebook, Анатолий Шарий

Летом Совет нацбезопасности и обороны Украины ввел санкции против издания «Страна.ua». Под санкции подпали компании-издатели «Страны», а также Анатолий Шарий и его жена Ольга Шарий, внефракционный депутат Верховной Рады Андрей Деркач, главный редактор «Страны» Игорь Гужва и Алла Бондаренко, являющаяся владельцем ООО «Информационное агентство "Шарий.нет"».