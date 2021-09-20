Певица из Киева Наташа Королева в эфире шоу «Секрет на миллион» на днях призналась, что помимо взрослого сына Архипа у нее есть двухлетняя дочь, проживающая сейчас в США. Причем родилась девочка не от мужа Сергея Глушко (Тарзана), а от «лучшего друга»

«Король домашнего порно»: СМИ назвали возможного отца дочери Королевой — фото © Наташа Королева/Инстаграм Глушко вскочил с места с фразой: «Но ты же не была беременна!» и начал толкать столы.

«Вы думали, что мы будем горевать? Да у нас праздник будет в семье!» — заявил позже стриптизер.

В недоумении оказался и сын певицы, также находившийся на эфире, а мать артистки Людмила Порывай и вовсе начала хвататься за сердце, когда дочь позвонила ей прямо с программы и обрадовала новостью.

«Это было очень сложное для меня интервью, за кадром осталась "скорая", которая дежурила, так как давление прыгало до 180. Напряжение моих близких, стрессовая атмосфера», — написала Королева в своих соцсетях уже после выхода шоу в эфир.

Несколько дней назад Наташа Королева заявила, что помимо Архипа является матерью еще и двухлетней девочки из США. А отец ребенка — ее лучший друг и специалист IT-сфере, который когда-то переехал с Украины в Соединенные Штаты, где смог разбогатеть.

Певица уточнила, что мужчина нетрадиционной ориентации, поэтому стать отцом кроме как с помощью суррогатной матери не мог, поэтому исполнительница решила помочь ему и подарила свою яйцеклетку, которая осталась у нее после неудачной процедуры ЭКО с мужем.

Кстати, отдельные пользователи заметили, что было бы интересно узнать все юридические тонкости истории, ведь Королева хоть и подписала отказ от дочери, о чем артистка сама рассказала, но девочка в будущем вполне может стать ее наследницей наравне с сыном Архипом.