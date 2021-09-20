Экс-чемпион UFC, ветеран боев без правил и смешанных единоборств, российский актер Олег Тактаров опубликовал фото с украинским боксером Александром Усиком, которому 25 сентября предстоит непростой поединок в Британии с местным чемпионом в тяжелом весе Энтони Джошуа

Усик перешел в тяжелый вес из более легкой весовой категории, где стал абсолютным чемпионом среди профессионалов. В предстоящем бою букмекеры не считают его фаворитом, однако многие эксперты видят шансы украинского боксера достаточно высокими.

«С чемпионом», — говорится в подписи к фото, опубликованном в Instagram Тактарова.

Александр Усик неоднократно становился объектом нападок украинских неонацистов за свою поддержку канонического православия и нежелания считать русских врагами.

Он заявлял, что русские и украинцы — братья, в ответ на вопрос «чей Крым?» отвечал, что полуостров принадлежит крымчанам, а однажды сказал украинскому журналисту, что Крым — «божий».

Украинские националисты не считают его «своим» и желают проиграть предстоящий поединок, а публично поддерживают его в основном россияне.

До перехода в профессионалы Усик добился максимума в любительском боксе, выиграв чемпионаты мира и Европы и Олимпийские игры. Он самый титулованный украинский боксер-аматор после Василия Ломаченко, которому удалось завоевать два олимпийских золота.