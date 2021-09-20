«Мы сегодня много видим слухов и много информации в СМИ о том, что кто-то кому-то предлагает 50, 70, 100 тысяч за голос, за некоторые отставки. Я не очень понимаю, в каких кабинетах это происходит и кто ведет такие переговоры, но это точно отрицательно влияет на имидж Рады… Хотел бы обратиться к антикоррупционным органам, чтобы они проработали эту информацию и надеюсь, опровергли», — заявил он.
При этом Разумков отметил, что почти убежден, что слухи не соответствуют действительности.
Ранее CМИ сообщили, что голоса под отставку спикера начали собирать еще летом. В настоящее время процесс активизировался за счет того, что под него выделили бюджет, а также назначили главного менеджера-координатора — главу фракции «Слуги народа» Давида Арахамию.