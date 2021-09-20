Спикер Рады Дмитрий Разумков обратился к антикоррупционным органам Украины, чтобы они проверили информацию о сборе голосов за его отставку с дополнительной финансовой мотивацией депутатов. Об этом 20 сентября он заявил во время вступительного слова на Согласительном совете, который транслировал телеканал «Рада»

«Странная ситуация»: депутаты преподнесли неприятный сюрприз Разумкову © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

При этом Разумков отметил, что почти убежден, что слухи не соответствуют действительности.

Ранее CМИ сообщили, что голоса под отставку спикера начали собирать еще летом. В настоящее время процесс активизировался за счет того, что под него выделили бюджет, а также назначили главного менеджера-координатора — главу фракции «Слуги народа» Давида Арахамию.