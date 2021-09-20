Подруга Аллы Пугачевой Алина Редель поздравила двойняшек артистки и ее мужа шоумена Максима Галкина с восьмым днем рождения, подарив детям торт в виде замка с их фигурками из мастики. Соответствующий пост Редель разместила в Instagram 19 сентября

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«Именинный торт для Лизы и Гарри. Еще раз с днем рождения», — подписала снимок Редель.

Пользователи обратили внимание, что для праздника детей Пугачева выбрала не только мрачный наряд в черном цвете, но и сделала довольно странную прическу.

На официальной части мероприятия примадонна тоже была в черной одежде, правда, вместо шиньона голову артистки венчало украшение в цвет наряда. Подписчики предположили, что на торжестве певица могла появиться в таком виде не случайно: день рождения двойняшек прошел в стиле «Звездных войн», куда почти все гости пришли в черно-белых нарядах.

Между тем, день рождения для Лизы и Гарри начался задолго до банкета, с утра отец семейства Максим Галкин принес детям обычный круглый торт со свечками.

«Нашим чудам сегодня 8», — написал ведущий.