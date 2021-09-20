В кадре примадонна предстала вместе с подругой Алиной, своими детьми Лизой и Гарри на фоне огромного праздничного торта в виде дома-замка Пугачевой и Галкина.
«Именинный торт для Лизы и Гарри. Еще раз с днем рождения», — подписала снимок Редель.
Пользователи обратили внимание, что для праздника детей Пугачева выбрала не только мрачный наряд в черном цвете, но и сделала довольно странную прическу.
На официальной части мероприятия примадонна тоже была в черной одежде, правда, вместо шиньона голову артистки венчало украшение в цвет наряда. Подписчики предположили, что на торжестве певица могла появиться в таком виде не случайно: день рождения двойняшек прошел в стиле «Звездных войн», куда почти все гости пришли в черно-белых нарядах.
Между тем, день рождения для Лизы и Гарри начался задолго до банкета, с утра отец семейства Максим Галкин принес детям обычный круглый торт со свечками.
«Нашим чудам сегодня 8», — написал ведущий.