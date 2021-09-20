«Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я бы очень попросил, чтобы один из вопросов, которые будут рассмотрены Верховной Радой на предстоящей неделе, это все-таки реакция парламента Украины на то, что произошло, на то, что проходили выборы в оккупированном украинском Крыму, на то, что привлекались к выборам украинские граждане, которых незаконным способом доставляли для голосования на соответствующие избирательные участки», — сказал Стефанчук.
Война в Донбассе продолжается уже семь лет. Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), где присутствовали представители ДНР и ЛНР.
Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.
Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.
Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.