Первый заместитель спикера Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент должен отреагировать на голосование украинцев на выборах в Государственную Думу России. Об этом 20 сентября он заявил на заседании Согласительного совета руководителей фракций и групп, которое транслировал телеканал «Рада»

«Состоялись выборы в Государственную Думу Российской Федерации. Я бы очень попросил, чтобы один из вопросов, которые будут рассмотрены Верховной Радой на предстоящей неделе, это все-таки реакция парламента Украины на то, что произошло, на то, что проходили выборы в оккупированном украинском Крыму, на то, что привлекались к выборам украинские граждане, которых незаконным способом доставляли для голосования на соответствующие избирательные участки», — сказал Стефанчук.

Замспикера Рады Стефанчук заговорил о роспуске парламента © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

Также переговоры ведутся в нормандском формате — с участием представителей Украины, Франции, Германии и России.

Украина считает Крым своей территорией и надеется на присоединение полуострова к своей территории.

Киев считает, что все, кто посещает полуостров обязан спросить разрешение у украинских властей, и заезжать в Крым через территорию Украины.