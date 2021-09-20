В США Зеленский примет участие в 76-й сессии Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. В программе визита — встреча с генеральными секретарями ООН и НАТО, с лидерами нескольких государств и иностранными инвесторами.
«Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19», — заявил Кулеба.
Министр добавил, что вопросом номер один на сессии ООН для Украины станет Крым.
По его словам, Зеленскому предстоит «непростой разговор» с генеральным секретарем ООН на эту тему, поскольку Украина хочет видеть «большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма».