Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал ключевые темы, которые намерен затронуть на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке 21-22 сентября президент Украины Владимир Зеленский. Об этом сообщается на сайте МИД Украины 20 сентября

Зеленский на Генассамблее ООН будет говорить о нарушениях на выборах в России - Арестович © REUTERS, Gleb Garanich

«Президент едет в Нью-Йорк с четкой целью: консолидировать еще больше поддержку мира для Украины. Это касается вопросов противодействия российской агрессии, привлечения инвестиций в Украину, борьбы с пандемией COVID-19», — заявил Кулеба.

Министр добавил, что вопросом номер один на сессии ООН для Украины станет Крым.

По его словам, Зеленскому предстоит «непростой разговор» с генеральным секретарем ООН на эту тему, поскольку Украина хочет видеть «большую вовлеченность ООН в вопросы Крыма».