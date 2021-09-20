«Перед взлетом пассажиры чуть не задохнулись от выхлопных газов. Дышать было невозможно. Маски не помогали, мне пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы хоть как-то не потерять сознание. Интоксикация», — сообщила Гайтана.
По ее словам, «из щелей в потолке очень дуло», но предыдущие пассажиры уже заполнили эти отверстия салфетками, что свидетельствует о том, что проблема не новая.
Гайтана вела речь о рейсе Киев-Херсон, заявив, что скоро снова нужно лететь, и теперь пользоваться украинскими авиалиниями ей стало просто страшно.
Это не первая жалоба на перевозчика, ранее компания также забывала пассажиров в аэропорту, что даже стало темой для стендапа Славы Комиссаренко.