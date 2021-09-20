Украинская певица и участница «Евровидения» 2012 года Гайтана возмутилась работой украинских авиалиний (МАУ) и состоянием самолетов в частности. Соответствующий пост она разместила в Instagram 19 сентября

«Перед взлетом пассажиры чуть не задохнулись от выхлопных газов. Дышать было невозможно. Маски не помогали, мне пришлось дышать в рукав джемпера, чтобы хоть как-то не потерять сознание. Интоксикация», — сообщила Гайтана.

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Гайтана вела речь о рейсе Киев-Херсон, заявив, что скоро снова нужно лететь, и теперь пользоваться украинскими авиалиниями ей стало просто страшно.

Это не первая жалоба на перевозчика, ранее компания также забывала пассажиров в аэропорту, что даже стало темой для стендапа Славы Комиссаренко.