Дети российской примадонны Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина — Лиза и Гарри — на днях отметили день рождения и получили необычный подарок. Соответствующий снимок в своем Instagram 19 сентября опубликовала подруга Пугачевой, меценат, ученая Алина Редель

«Как маленький»: Захарова пообещала необычный подарок главкому ВСУ © Пресс-служба МИД РФ / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанк

«Именинный торт для Лизы и Гарри. Еще раз с днем рождения», — подписала снимок Редель.

В день своего восьмилетия, 18 сентября 2021 года, двойняшки решили удивить родителей и преподнесли им подарки. Сначала дети вручили Пугачевой и Галкину самодельные открытки. Примадонне они также подарили цветы. Затем Гарри и Лиза прочитали стихотворение. Детей поздравили российские и украинские звезды, в числе которых Светлана Лобода, Денис Клявер, Яна Рудковская, Игорь Николаев и многие другие.