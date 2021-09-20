В кадре певица предстала вместе с подругой и детьми на фоне огромного праздничного торта в виде дома-замка, где живет ее семья. На переднем плане у входа в маленький замок расположились сладкие мини-фигурки именинников.
«Именинный торт для Лизы и Гарри. Еще раз с днем рождения», — подписала снимок Редель.
В день своего восьмилетия, 18 сентября 2021 года, двойняшки решили удивить родителей и преподнесли им подарки. Сначала дети вручили Пугачевой и Галкину самодельные открытки. Примадонне они также подарили цветы. Затем Гарри и Лиза прочитали стихотворение. Детей поздравили российские и украинские звезды, в числе которых Светлана Лобода, Денис Клявер, Яна Рудковская, Игорь Николаев и многие другие.