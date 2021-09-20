По его словам, согласно регламенту, фракции могут вносить свои предложения для изменения повестки не позже, чем за четыре дня до его проведения. Спикер заявил, что в понедельник впервые произошла «странная ситуация».
«У нас сегодня немного странная ситуация. Все фракции вдруг одновременно стали не согласны с предложениями повестки дня и прислали свои предложения утром… Если мы говорим о том, что нас не устраивает тот формат, который есть сегодня, то я думаю, что со следующей недели мы будем собирать все предложения всех фракций, по каждому из них голосовать и принимать решения», — заявил Разумков.
Он отметил, что будут собираться предложения фракций и депутатских групп, и голосование будет проводиться по пропорциональному принципу.
При этом спикер не спросил мнения депутатов, а поставил перед фактом о своем решении. Продолжительность Согласительного совета соответственно увеличится.
Кроме того, спикер сыронизировал, что, раз депутаты решили попробовать сорвать Согласительный совет, он пойдет «по европейскому пути», найдя лазейки в регламенте.
Ранее директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в ток-шоу «Эпицентр украинской политики» заявил, что спикера Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко.