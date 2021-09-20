Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков анонсировал переход проведения Согласительного совета в другой формат со следующей пленарной недели в связи с тем, что фракции не согласились с повесткой дня в последний момент. Об этом он заявил 20 сентября на Согласительном совете парламента, который транслировал телеканал «Рада»

«Слуги народа» требуют рассмотреть в Раде закон об олигархах и проект бюджета © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«У нас сегодня немного странная ситуация. Все фракции вдруг одновременно стали не согласны с предложениями повестки дня и прислали свои предложения утром… Если мы говорим о том, что нас не устраивает тот формат, который есть сегодня, то я думаю, что со следующей недели мы будем собирать все предложения всех фракций, по каждому из них голосовать и принимать решения», — заявил Разумков.

Он отметил, что будут собираться предложения фракций и депутатских групп, и голосование будет проводиться по пропорциональному принципу.

При этом спикер не спросил мнения депутатов, а поставил перед фактом о своем решении. Продолжительность Согласительного совета соответственно увеличится.

Кроме того, спикер сыронизировал, что, раз депутаты решили попробовать сорвать Согласительный совет, он пойдет «по европейскому пути», найдя лазейки в регламенте.

Ранее директор Института глобальных стратегий Вадим Карасев в ток-шоу «Эпицентр украинской политики» заявил, что спикера Рады Дмитрия Разумкова снимут с должности, поскольку он действует вразрез с президентской партией «Слуга народа», а его место, вероятнее всего, займет глава партии Александр Корниенко.