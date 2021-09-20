Российский актер и шоумен Гарик «Бульдог» Харламов вышел в свет со звездой украинского сериала «Крепостная» Катериной Ковальчук. Фото актеров с презентации сети ресторанов Харламова на днях опубликовал StarHit

Актеры не скрывали свои отношения — Харламов и Ковальчук обнимались на камеры, а затем уединились за столиком и стали танцевать в компании друзей.

Девушка выбрала нежный и элегантный образ — черные брюки и пышную белую блузу, дополнив наряд клатчем, босоножками и серьгами с жемчугом.

Гарик Харламов ранее был дважды женат — на Юлии Лещенко и Кристине Асмус, во втором браке у пары родилась дочь Настя.

Звезда сериала «Сваты» закатил пышную свадьбу со звездой «Крепостной» © vk.com, Сериал «Сваты» Екатерина Ковальчук сыграла главную героиню украинского сериала «Крепостная» — 18-летнюю Катерину Вербицкую, которая проходит множество испытаний на пути к любви и свободе. Также актриса исполнила роль Кати в российском сериале «Гусар», на съемках которого и могла познакомиться с Харламовым, сыгравшим главную роль.

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На Украине сериал «Крепостная» на протяжении двух сезонов ежедневно возглавлял топ-20 лучших телепрограмм, его посмотрели более 22,6 млн телезрителей.