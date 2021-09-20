Лидер общественной организации «Чистая Украина», житель Харькова Сергей Прескорник, известный также под ником Бегущая Борода, в воскресенье, 19 сентября, установил рекорд Украины. Об этом он сам написал в Instagram 20 сентября

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«Ночь была длинной и немного болезненной! После финиша очень хотелось прилечь и выровнять ноги! Приехал, все бросил и решил, что нужно покупаться! Это был самый длинный и болезненный душ Шарко в моей жизни! Лег аккуратненько на кровать, но беда в том, что на какую бы сторону не лег, присутствует адская боль! Ночью было пару судорог, но так поспал!

Утром уже стало чуть лучше, и я, конечно, вышел на очень медленную пробежку! Сегодня ровно 1320 дней бега без пропуска!» — резюмировал Борода.

Таким образом он решил привлечь внимание к теме экологии и продвинуть проект под названием плоггинг, когда бегущий параллельно собирает мусор. Подобные идеи активист пропагандирует уже четвертый год, за это время он успел убрать с украинских улиц, парков и дорог более трех тонн мусора.

Активист заявил, что одним только плоггингом не ограничится, а решил принять участие также в сборе средств на строительство инновационного беспластикового эко-пространства.