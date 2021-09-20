По словам спикера «Слуги народа», партия не согласна с предложенной аппаратом Верховной Рады повесткой дня на пленарную неделю и предлагает рассмотреть «антиолигархический пакет».
«Это законопроекты: №5599 относительно олигархов; № 5600 о наполнении бюджета», — написала Палийчук.
Также фракция СН предложит Согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов.
На заседании фракции 20 сентября депутаты СН рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах и бюджете и вопрос назначения нового главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.
Согласно законопроекту в нынешней редакции, признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Против закона, как противоречащего Конституции и нарушающего права человека, выступили ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова.