Разумков отправил «закон об олигархах» в Венецианскую комиссию
Разумков отправил «закон об олигархах» в Венецианскую комиссию
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По словам спикера «Слуги народа», партия не согласна с предложенной аппаратом Верховной Рады повесткой дня на пленарную неделю и предлагает рассмотреть «антиолигархический пакет».

«Это законопроекты: 5599 относительно олигархов; 5600 о наполнении бюджета», — написала Палийчук.

Также фракция СН предложит Согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов.

На заседании фракции 20 сентября депутаты СН рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах и бюджете и вопрос назначения нового главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Согласно законопроекту в нынешней редакции, признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Против закона, как противоречащего Конституции и нарушающего права человека, выступили ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова.