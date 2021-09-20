Вместо намеченной повестки пленарной недели в Верховной Раде фракция партии «Слуга народа» предлагает рассмотреть закон об олигархах и о госбюджете. Об этом 20 сентября в Telegram-канале заявила cпикер СН Юлия Палийчук

Разумков отправил «закон об олигархах» в Венецианскую комиссию © РИА Новости, Стрингер / Перейти в фотобанк

«Это законопроекты: №5599 относительно олигархов; № 5600 о наполнении бюджета», — написала Палийчук.

Также фракция СН предложит Согласительному совету рассмотреть и утвердить процедуру постатейного рассмотрения этих законопроектов.

На заседании фракции 20 сентября депутаты СН рассмотрят финальные редакции законопроектов об олигархах и бюджете и вопрос назначения нового главы Комитета по вопросам правоохранительной деятельности.

Согласно законопроекту в нынешней редакции, признать человека олигархом может только Совет национальной безопасности и обороны (СНБО). Против закона, как противоречащего Конституции и нарушающего права человека, выступили ряд депутатов и омбудсмен Украины Людмила Денисова.