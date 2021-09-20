«Утром я по традиции выхожу пробежаться в парк возле Интуриста. Что сказать, друзья… Центральная площадь города — как заброшен парк! Куда делись фонтаны? Брусчатка и старая плитка со времен СССР и Брежнева разбиты, лежит волнами… Клумбы неухоженные, лавочки захламляются. <…> Одна радость — деревья! Чудесные гигантские дубы, клены и тополя радуют сердце! Но государство не радует жителей Запорожья и этого микрорайона! Очень стыдно, честно… Так вот, обращаюсь к представителям городских властей! <…> Во дворе 21-й век! Не будьте равнодушны! Сделайте тендер на лучшее оформление этого парка, обновите территорию», — возмутилась она.
В феврале прошлого года Запорожская областная государственная администрация объявила тендер на реконструкцию площади Фестивальной (о которой написала артистка). Заказчиком работ с ожидаемой стоимостью почти 130 млн гривен (больше 350 млн рублей) выступал Департамент капитального строительства Запорожской облгосадминистрации. В тендере участвовали 5 компаний. В марте стал известен победитель тендера на проведение реконструкции. Им стала донецкая компания ООО «Хозхимсервис».
Уже осенью Хозяйственный суд Запорожской области признал незаконным договор о проведении реконструкции площади Фестивальной стоимостью в 116 миллионов 850 тысяч гривен. Иск подала компания-участник торгов «Запорожпроект», которая просила суд обратить внимание на выявленные нарушения при проведении тендера департаментом капитального строительства ОГА.