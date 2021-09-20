Украинская актриса и ведущая Ольга Сумская приехала на гастроли в родное Запорожье и поразилась разрухе в местном парке. Об этом она сообщила 19 сентября в своем Facebook

Украинская актриса Сумская отреагировала на обвинения в непатриотичности дочери, переехавшей в РФ © Тоня Паперная/Инстаграм

В феврале прошлого года Запорожская областная государственная администрация объявила тендер на реконструкцию площади Фестивальной (о которой написала артистка). Заказчиком работ с ожидаемой стоимостью почти 130 млн гривен (больше 350 млн рублей) выступал Департамент капитального строительства Запорожской облгосадминистрации. В тендере участвовали 5 компаний. В марте стал известен победитель тендера на проведение реконструкции. Им стала донецкая компания ООО «Хозхимсервис».

Уже осенью Хозяйственный суд Запорожской области признал незаконным договор о проведении реконструкции площади Фестивальной стоимостью в 116 миллионов 850 тысяч гривен. Иск подала компания-участник торгов «Запорожпроект», которая просила суд обратить внимание на выявленные нарушения при проведении тендера департаментом капитального строительства ОГА.