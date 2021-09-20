«Говорят, что с Аллой Борисовной у них (с Розенбаумом — ред.) был страстный роман», — заявил Сорокин.
Он рассказал также, что дело было в конце 1980-х годов, когда примадонна была замужем за концертным директором и продюсером Евгением Болдиным, но в любое освободившееся время летела в Ленинград, чтобы повидаться с Розенбаумом.
Кстати, в одном из интервью исполнитель «Вальса-бостона» признавался, что испытывал глубокую симпатию к Пугачевой, но отвечать на прямой вопрос об интимных отношениях отказался.
Позже примадонна вышла замуж за артиста Филиппа Киркорова, а женатый еще со студенчества Розенбаум, по слухам, нашел новую любовь в лице певицы Надежды Бабкиной.