День осеннего равноденствия, который еще называют Днем силы, наступит 22 сентября. Об этом на днях сообщила астролог Юлия Погорельченко в своем Instagram

Горячая осень: астролог назвал знак зодиака Украины и объяснил, чем это грозит © Hier und jetzt endet leider meine Reise/Pixabay

Она посоветовала провести день наедине с собой и загадать желание, которое, по ее словам, обязательно сбудется.

«Воспользуйтесь энергиями и загадайте заветное желание. Для активизации энергии можно печь пироги круглой формы, в идеале с яблоками», — добавила Погорольченко.

Астрологи также озвучили прогноз на этот день для представителей всех знаков зодиака.

Так, по их данным, Овны в день осеннего равноденствия почувствуют мощный прилив сил и мотивации. Астрологи советуют направить свою энергию в сферу карьеры и денег.

Тельцы окажутся на распутье. Астрологи советуют все взвесить и хорошенько обдумать, прежде чем принять судьбоносное решение. Не стоит бояться перемен.

У Близнецов с 22 сентября все может пойти не так, как было спланировано раньше. Им советуют сохранять самообладание и не вмешиваться в ход событий.

День осеннего равноденствия запустит события, которые Раки долгое время обходили стороной.

Львам в ближайшее время придется пересмотреть границы собственных возможностей.

Девам стоит быть смелее в день осеннего равноденствия.

Осеннее равноденствие принесет Весам приятные перемены, которые впоследствии могут вылиться в крупные изменения.

Скорпионам звезды подарят мощный импульс для формирования лучшей жизни. 22 сентября они получат сильный толчок к осуществлению своих целей.

Осеннее равноденствие принесет Стрельцам состояние стабильности. Они достигнут плато и какое-то время будут находиться в гармоничном состоянии и медленном движении.

Представителей Козерога с 22 сентября вплоть до середины ноября ждет период трансформации. По словам астрологов, этот процесс будет простым и легким.

Переломный момент равноденствия может оказаться сложным для Водолеев. Астрологи советуют подготовиться к этому испытанию.

Рыбы могут попасть под смену энергии. 22 сентября у них появится настрой на победу, но что-то может пойти не так, есть риск выпасть из ресурсного состояния.