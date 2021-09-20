«С переходом Солнца в знак Весы мы празднуем один из 4 мощных дней — день Осеннего равноденствия. За день до этого дня, а в этом году получится даже за два дня (учитывая Полнолуние) рекомендуется провести очистку пространства. Очищаем все — жилье, рабочее место, автомобиль, гаджеты, мысли, окружение. Оставляем только то, что действительно нужно будет в течение года. Хороший период для посещения церкви или духовного учителя», — написала астролог.
Она посоветовала провести день наедине с собой и загадать желание, которое, по ее словам, обязательно сбудется.
«Воспользуйтесь энергиями и загадайте заветное желание. Для активизации энергии можно печь пироги круглой формы, в идеале с яблоками», — добавила Погорольченко.
Астрологи также озвучили прогноз на этот день для представителей всех знаков зодиака.
Так, по их данным, Овны в день осеннего равноденствия почувствуют мощный прилив сил и мотивации. Астрологи советуют направить свою энергию в сферу карьеры и денег.
Тельцы окажутся на распутье. Астрологи советуют все взвесить и хорошенько обдумать, прежде чем принять судьбоносное решение. Не стоит бояться перемен.
У Близнецов с 22 сентября все может пойти не так, как было спланировано раньше. Им советуют сохранять самообладание и не вмешиваться в ход событий.
День осеннего равноденствия запустит события, которые Раки долгое время обходили стороной.
Львам в ближайшее время придется пересмотреть границы собственных возможностей.
Девам стоит быть смелее в день осеннего равноденствия.
Осеннее равноденствие принесет Весам приятные перемены, которые впоследствии могут вылиться в крупные изменения.
Скорпионам звезды подарят мощный импульс для формирования лучшей жизни. 22 сентября они получат сильный толчок к осуществлению своих целей.
Осеннее равноденствие принесет Стрельцам состояние стабильности. Они достигнут плато и какое-то время будут находиться в гармоничном состоянии и медленном движении.
Представителей Козерога с 22 сентября вплоть до середины ноября ждет период трансформации. По словам астрологов, этот процесс будет простым и легким.
Переломный момент равноденствия может оказаться сложным для Водолеев. Астрологи советуют подготовиться к этому испытанию.
Рыбы могут попасть под смену энергии. 22 сентября у них появится настрой на победу, но что-то может пойти не так, есть риск выпасть из ресурсного состояния.