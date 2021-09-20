Встреча глав государств состоится вечером во вторник, 21 сентября. Она пройдет на территории генерального консульства Польши в Нью-Йорке. Тема переговоров политиков пока не раскрывается.
При этом на сайте президента Украины отмечается, что у Зеленского в скором времени также состоится встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Точная дата ее проведения пока неизвестна.
В понедельник Зеленский улетит в США. По словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, украинский лидер выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН.
Между тем президент России Владимир Путин заявил, что не будет принимать участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН. При этом он указал, что возможность участия главы государства в саммите «Большой двадцатки» в октябре на данный момент не исключена. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, решение по G20 президент примет в ближайшее время.