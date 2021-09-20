Президент Украины Владимир Зеленский в ходе 76-й сессии Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН встретится с президентами Польши и Молдавии Анжеем Дудой и Майей Санду, а также премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили. Об этом говорится в расписании на официальном сайте польского лидера

Зеленский на Генассамблее ООН будет говорить о нарушениях на выборах в России - Арестович © REUTERS, Gleb Garanich

При этом на сайте президента Украины отмечается, что у Зеленского в скором времени также состоится встреча с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем. Точная дата ее проведения пока неизвестна.

В понедельник Зеленский улетит в США. По словам его пресс-секретаря Сергея Никифорова, украинский лидер выступит с речью на Генеральной Ассамблее ООН.

Между тем президент России Владимир Путин заявил, что не будет принимать участие в 76-й сессии Генассамблеи ООН. При этом он указал, что возможность участия главы государства в саммите «Большой двадцатки» в октябре на данный момент не исключена. По словам его пресс-секретаря Дмитрия Пескова, решение по G20 президент примет в ближайшее время.