Больше сотни провокаторов попытались сорвать встречу бывшего президента Украины Петра Порошенко с жителями Днепра. Об этом 19 сентября сообщил Telegram-канал «Инсайдер UA»

Партии Зеленского и Порошенко увеличили свою поддержку - опрос © "Рейтинг" Петром Порошенко пришли активисты, волонтеры и ветераны АТО с семьями. Ближе к вечеру в парк привезли агрессивных провокаторов. Парни спортивной внешности прятали лица, хамили окружающим, кричали лозунги "Зеленский молодец", орали нецензурные кричалки в адрес Порошенко. Судя по фото, некоторые даже принесли оружие. Самое смешное то, что часть "незваных гостей" была подшофе. На видео участники сами это подтверждают», — говорится в посте.

Местные активисты полагают, что провокаторов привезли автобусами из Кривого Рога и Запорожья, так как они плохо ориентировались в Днепре. Некоторые считают, что они устроили акцию по заказу властей.

«В частности, говорят, что за всем стоит депутат-слуга Макс Бужанский. Судя по всему, [президент Владимир] Зеленский решил вспомнить методы [экс-президента Виктора] Януковича и активно берет их на вооружение в борьбе с оппозицией», — предположил канал.