Для диагностики COVID-19 лучше всего подходит компьютерная томография (КТ), а не рентгенография. Об этом 20 сентября в эфире радио Sputnik заявил рентгенолог Андрей Бобков

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«КТ дает больше диагностических ответов. При обследовании на пневмонию, ассоциированную с новой коронавирусной инфекцией, однозначно лучше компьютерная томография. Вероятность выявить заболевание на ранней стадии в десятки раз выше», — подчеркнул врач.

По его словам, доза излучения, получаемая пациентами во время обследования, не критична и не вызывает осложнений. Но беременным КТ противопоказана, так как радиация может повлиять на плод. А вот наличие металлоконструкций, кардиостимуляторов, различных штифтов в организме никак не влияет на проведение исследования.

Бобков предупредил, что, если у человека одышка, сильный кашель и уровень насыщения крови (сатурация) ниже 90%, лучше сделать КТ.