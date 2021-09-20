Совместные украинско-американские военные учения Rapid trident-2021 начинаются в понедельник, они продлятся до 1 октября. Об этом сообщили в Facebook-группе сухопутных войск вооруженных сил Украины

Захарова раскритиковала предстоящие учения НАТО на Украине © РИА Новости, Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Основная цель маневров — подготовка к совместным действиям в составе многонациональных сил во время коалиционных операций.

В учениях примут участие 6 тысяч военнослужащих из 15 стран-партнеров Киева.

Во время маневров пройдут совместные прыжки украинских и американских десантников с самолета военно-транспортной авиации США С-130.

«Учения Rapid trident-2021 — важный шаг Украины на пути в НАТО, они должны повысить уровень подготовки и оперативности украинских войск, а также улучшить совместимость штабов вооруженных сил Украины, США и других членов НАТО и государств-партнеров», — заверили украинские военные.

В конце января парламент Украины принял закон, разрешающий допуск иностранных войск на территорию страны для участия в учениях в этом году. Позднее его подписал президент Владимир Зеленский.

Всего на территории Украины в 2021 году планируется провести восемь многонациональных учений и привлечь к участию в них около 21 тысячи украинских военных и около 11 тысяч иностранных. В июле завершились маневры Defender Europe-2021, они стали крупнейшими за последние 25 лет. Затем последовали, в частности, Sea Breeze, Cossack Mace и Three swords.

Согласно украинскому законодательству, на территории страны запрещается функционирование каких-либо военных формирований, не предусмотренных законом. Также на Украине не допускается размещение иностранных военных баз, поэтому иностранные войска каждый раз допускаются на территорию страны специальным законом по представлению президента.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.