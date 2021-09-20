Новое правительство Германии может пересмотреть соглашения, достигнутые с Россией по проекту «Северный поток-2». Об этом заявил представитель Федеральной ассоциации экономического развития и внешней торговли ФРГ Урс Ункауф, передает 20 сентября издание «Известия»

Андрес Пьерантони: «Северный поток-2» - победа России и Германии в борьбе с США © скриншот видео Globovision

По его словам, партия не имеет достаточной компетенции в России.

«"Зеленые" политики не налаживали связи с Россией в последние годы, и это также может повлиять на курс нового правительства», — допустил он.

Он добавил, что соглашения могут измениться, даже если сторонники экологии не окажутся во главе коалиции.

Вслед за формированием нового правительства последует пересмотр энергетической политики ФРГ в рамках новой зеленой парадигмы», — подчеркнул он.

Ранее некоммерческая организация по защите окружающей среды Deutsche Umwelthilfe (DUH) направила запрос в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии Германии с требованием оценить влияние «Северного потока-2» на экологию и пересмотреть выданные ранее разрешения. Экологи пообещали продолжить поиск законных методов предотвратить запуск крупнейшего в Европе проекта.

Очередные парламентские выборы в Германии пройдут 26 сентября 2021 года. Избранные по их результатам депутаты бундестага 20-го созыва изберут нового федерального канцлера.