Бывший президент Грузии, глава исполкома украинского Национального совета реформ Михаил Саакашвили на днях рассказал о пользе от запуска газопровода «Северный поток-2» для Украины, передает польский портал Energetyka24

Ермак возглавил украинскую группу по снижению рисков от «Северного потока-2» © пресс-служба президента Украины

«У Украины достаточно собственного газа. Это хорошо, потому что украинцы будут добывать свой собственный газ. Украинцы научатся его экономить», — пояснил Саакашвили.

Он выразил уверенность в том, что Киев может стать самодостаточным в газовом вопросе и даже якобы начать экспортировать топливо за рубеж.

Политик добавил, что в краткосрочной перспективе трубопровод является «очень опасной штукой», поскольку в случае «нападения» России страны Запада не захотят поддержать киевские власти.

Ранее бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявлял, что страна попала в «геополитическую мясорубку» в сфере энергетики, в том числе из-за решения президента США Джо Байдена по «Северному потоку-2». По его мнению, Украине следует договориться с Вашингтоном и Еврокомиссией, чтобы попасть «в особую категорию» тех, кому в первую очередь окажут помощь при возникновении угроз в энергетической сфере.

Панические слухи об остановке Россией транзита газа через Украину распространяются киевским режимом на протяжении последних месяцев, несмотря на то, что в «Газпроме» неоднократно заявляли: выполнят заключенный до 2024 года транзитный контракт полностью. Цель этих обвинений одна — обвинить Москву в «использовании энергетики в качестве оружия» и вынудить Германию и ЕС ввести санкции против «Северного потока 2», которые остановят прокачку газа по нему или существенно ее сократят.

Киев не волнует, что «Северный поток-2» это в том числе проект пяти крупных европейских компаний, которые в случае проблем с ним понесут многомиллиардные убытки и будут судиться с руководством ЕС об их компенсации. Не заботит украинское руководство и то, что в случае проблем с «СП-2» цена на газ для страны вырастет еще больше, «убивая» экономику и социальную сферу. Главное — выполнить требование США, назвавших «Северный поток-2» «плохим» проектом.