Ранее Австралия, США и Великобритания заключили договор о создании антикитайского оборонного объединения AUKUS.
«У нас (с Китаем — ред.) нет военного союза, но есть глубокая военная кооперация. Если предположить, что будет реальная война между США и Китаем, мы, конечно в стороне не останемся», — подчеркнул журналист.
В то же время он полагает, что до полномасштабных боевых действий между КНР и США дело не дойдет, так как «это последнее, чего бы хотели американцы».
Акопов полагает, что в военном конфликте, учитывая мощь России и Китая, «погибнут все».
В связи с этим Вашингтон продолжит свою политику сдерживания, мешая Китаю распространять свое влияние на мир в целом, но не доводя дело до войны, заключил эксперт.
Полностью интервью Акопова можно прочитать на нашем сайте.