Если «горячий» военный конфликт Китая и Соединенных Штатов начнется, то Россия в стороне не останется, сказал обозреватель РИА «Новости» Петр Акопов в интервью изданию Украина.ру

Ранее Австралия, США и Великобритания заключили договор о создании антикитайского оборонного объединения AUKUS.

«У нас (с Китаем — ред.) нет военного союза, но есть глубокая военная кооперация. Если предположить, что будет реальная война между США и Китаем, мы, конечно в стороне не останемся», — подчеркнул журналист.

«Только так можно победить Запад». Ищенко о серьезной опасности, которая грозит России и Китаю © РИА Новости, Нина Зотина

Акопов полагает, что в военном конфликте, учитывая мощь России и Китая, «погибнут все».

В связи с этим Вашингтон продолжит свою политику сдерживания, мешая Китаю распространять свое влияние на мир в целом, но не доводя дело до войны, заключил эксперт.

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