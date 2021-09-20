В 1995 году Карагандинский металлургический комбинат мог производить 5 млн тонн стали в год. Сейчас он еле-еле делает 3 млн тонн. Никакой модернизации предприятия нет и не будет и никакого будущего с таким руководством у него нет. Об этом рассказал член Союза журналистов Республики Казахстан Олег Гусев в интервью изданию Украина.ру

Олег Гусев: кто он

Эксперт отметил, что в 2017 году один его знакомый из министерства, делал расчет относительно того, что ждет комбинат в 2021 году, и резовался самый худший из этих сценарие.

«Были три сценария — оптимистический, средний и пессимистический. Пессимистический — это 2 или 3 млн тонн стали. К 2021 году мы так и подошли. Мы даже в 2019 произвели всего 2.8. В половину меньше того, что мог бы делать комбинат», — констатировал Гусев.

Для того чтобы комбинат вышел на уровень конца 1980х годов, его нужно модернизировать. Но вкладывать деньги никто не будет, уточнил журналист.

«Раньше были более емкие рынки. Миллион тонн мы грузили в Китай, миллион — в Иран. Но тут же санкции, а мы же члены мирового сообщества. Мы конечно поддерживаем санкции и мы бросили этот рынок. А Китай сам поднял свою металлургию, и теперь доставить китайский металл стоит дешевле. И российский тоже дешевле», — указал он.

Что касается экологии, директора по производству, сказал, что они не могут сейчас увеличить производство, потому что ситуация с загрязнением станет еще хуже, добавил журналист.

Теоретически Нурсултан Назарбаев или Касым-Жомарт Токаев могли бы вмешаться в эту ситуацию, но это можно будет сделать года через два, когда пойдет раздел геополитический раздел на конкретные панрегионы, заключил собеседник издания.

Полностью с интервью можно ознакомиться здесь.